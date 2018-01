El Manresa FS destitueix l'entrenador Jordi Rozas per diferències amb la junta

Moviments al Manresa Futbol Sala. Una part destacada de la directiva, empesa també per un grup de socis del club, ha forçat la marxa del seu president, Javi Franco, després d'uns mesos de discrepàncies en la manera de treballar. A la vegada, en la reunió de la junta celebrada dilluns a la nit, i ja sense el vot del president, es va decidir destituir l'entrenador Jordi Rozas per motius extraesportius, sembla que també basats en les diferències amb una part importants dels directius.

Ahir, Jordi Rozas va evitar fer declaracions malgrat admetre que no compartia la decisió: «No m'ho esperava, la veritat. Sabia que hi havia confrontació amb el president, que era el meu gran avalador, però jo em pensava que em deixarien acabar la temporada. Ara, però, el que vull és mesurar les meves paraules davant d'aquesta situació. A més, oficialment, jo no he rebut cap notificació de la meva destitució i vull saber exactament per què em fan fora. Sigui com sigui és una llàstima perquè el projecte esportiu d'aquesta temporada era molt engrescador amb l'objectiu de pujar a Segona Divisió».

Cal recordar que el primer equip del Manresa FS lidera en l'actualitat, i sense conèixer la der-rota, la lliga de Segona Divisió B (tercera categoria estatal després de la Primera i la Segona Divisió) i és un clar aspirant al títol. El segon tècnic, Gerard Floriach, agafarà la direcció d'una plantilla que té en el manresà Carles Corvo la seva principal estrella. Precisament el seu primer partit serà dissabte a la pista d'un dels màxims rivals, el CCR Castelldefels.



Quarta temporada al club

La comunicació que va fer ahir el Manresa FS als mitjans respecte a Jordi Rozas deia textualment: «Per motius extraesportius, la junta directiva del Manresa FS ha pres la decisió de donar la baixa a l'entrenador del primer equip Jordi Rozas. Agraïm les tres temporades i part d'aquesta de dedicació al club per la bona tasca realitzada fins avui, quedarà per a la història com l'entrenador que millors números ha fet en el Manresa FS en una primera volta».

Pel que fa a Javi Franco, que va assumir la presidència l'estiu passat, el club no s'ha volgut pronunciar. L'implicat deia ahir que «encara no he presentat la meva dimissió per escrit, però és la meva intenció. Quan ho faci ja donaré explicacions de la meva marxa». Quant a la remodelació de la junta, els propers dies es determinaran els canvis de cadira.