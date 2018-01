La Marxa del Terme de Sant Fruitós espera reunir uns 3.000 caminaires

Organitzada pel Grup Excursionista Posa't en Marxa, diumenge se celebrarà la 21a edició de la Marxa al Terme de Sant Fruitós de Bages. Una caminada popular, oberta a tothom i no competitiva, de gran èxit sobretot en les darreres edicions; la primera, l'any 1998, va tenir uns 500 participants, i des d'aleshores cada any ha anat creixent, fins al punt que en l'edició de l'any 2016 hi va haver 3.014 caminaires arribats d'arreu del país (rècord de la prova). L'any passat, a causa del mal temps dels dies previs, la participació va baixar, però tot i així van sortir unes 2.500 persones. Enguany s'espera tornar a la xifra del 2016 i arribar als 3.000 marxadors.

Aquesta edició, els organitzadors l'han batejat amb el nom dels Tres Tombs, i constarà de 3 itineraris, cadascun dels quals portarà el nom d'un animal: una caminada anomenada Les Cabretes de només 7,5 km (ideal per fer en família, amb els nens); una altra, Burros Catalans, de 16,5 km (mitjana); i la tercera, Cavalls, de 26,5 km (llarga). La sortida es donarà entre les 8 i les 9 del matí del parc del Bosquet. Es recomana als participants que optin pel recorregut familiar que surtin entre 3/4 de 9 i les 9, els de la caminada llarga a les 8 i els de la mitjana entre 8 i 9. El control d'arribada estarà ubicat al Cobert de la Màquina de Batre, on una batukada esperarà els particicipants; es tancarà cap a les 3 de la tarda.

Les inscripcions anticipades, al preu de 9 euros, es poden fer on-line per mitjà de Codetickets fins al dia 26 de gener, i també en quatre punts concrets de Sant Fruitós, a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, a Nexe, a Foto Isidre i al Gimnàs V2O. També el dia de la marxa al preu de 12 euros al Nexe (pl. Alfred Figueras, al costat del Bosquet). Aquí es lliuraran els braçalets (a canvi dels tiquets on-line) per participar a la caminada i tenir dret als avituallaments. Hi haurà cinc punts de control, a l' aeròdrom (llarga, mitjana i familiar), Casa Coll (llarga i mitjana), Molí d'oli Roch del Bages (llarga), pont de les Generes (llarga) i parc Torre Sant Martí (familiar).

Per a més informació es pot entrar al blog posatenmarxa.blogspot.com o al facebook del Grup Excursionista Posa't en Marxa.