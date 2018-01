Nadal es retira de l'obert d'Austràlia: «Un moment dur i difícil d'acceptar»

El manacorí Rafa Nadal va quedar eliminat ahir als quarts de final de l'obert d'Austràlia després d'abandonar davant el croat Marin Cilic: 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 i 2-0. Els problemes físics que va tenir a partir del quart set el van obligar a abandonar a Melbourne.

Després del partit, Nadal va confirmar que avui se sotmetrà a una ressonància magnètica per conèixer l'abast de la lesió que el va obligar a una retirada «difícil d'acceptar» per tot el que havia treballat abans del torneig. «No puc dir què és perquè no ho sé, és difícil saber exactament quin múscul és», va dir Nadal en roda de premsa després del partit, i va comentar que no recordava quan havia començat a notar el problema. El balear va sentir «el múscul una mica cansat al tercer set», però que jugava «sense limitacions». «En el quart, en un moviment, en una deixada, he sentit alguna cosa i he pensat que alguna cosa havia passat, però no m'he adonat de la gravetat», va dir Nadal, que lamentava «un moment dur» com aquest perquè no era la primera vegada que se li escapava «una oportunitat» per problemes físics i, sobretot, per «ser a semifinals i lluitar per un gran eslam».

En l'altre partit de quarts d'ahir, Kyle Edmund, líder de l'equip britànic de Copa Davis que s'enfrontarà a Espanya, va superar el búlgar Dimitrov (6-3, 3-6, 6-3 i 6-4).



Carla Suárez, eliminada

En el quadre femení, la danesa Caroline Wozniacki va derrotar la canària Carla Suárez (6-0, 6-7 i 6-2) en els quarts de final, en un partit que la número 2 del món va obrir amb contundència però que es va resoldre en el tercer set.