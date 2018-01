«La nostra caminada té èxit perquè és la primera de l'any i és molt planera»

arxiu particular

Lluís Latorre arxiu particular

Quin és el secret de l'èxit de participació a la Marxa del Terme de Sant Fruitós?

Crec que són diversos motius. Un d'ells, que és la primera caminada de l'any, i un altre, potser que es tracta d'una marxa no selectiva, molt planera, tot i que el fred és un clàssic al gener, el diumenge després de Sant Fruitós. També perquè per 9 euros t'organitzen un traçat senyalitzat, et donen una camiseta i una botifarra. La Marxa del Terme de Sant Fruitós està plenament consolidada amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la Diputació i de més d'un centenar de voluntaris.

Per què tres itineraris?

A l'inici i al llarg de molts anys, es feien dos recorreguts, un de llarg i un altre de mitjà. Fa algunes edicions vam incorporar el traçat familiar, ideal per anar amb la canalla, i està tenint molt èxit. Enguany hem volgut incorporar la simbologia dels Tres Tombs, anomenant cadascun dels tres circuits amb el nom d'un animal, el cavall, el burro i la cabreta.

Quina participació s'espera?

Crec que ens podem acostar a les inscripcions del 2016, quan vam superar els 3.000 marxadors, el rècord de la prova. L'any passat, el mal temps ens va fer una mala passada però tot i així vam arribar als 2.500. Un dels fenòmens que ens hem trobat darrerament és que molt atletes aprofiten la nostra prova per entrenar-se, alguns per a la Marató de Barcelona. Això tot i que l'essència de la marxa és caminar, no córrer.

Els recorreguts sempre són els mateixos?

Es repeteixen molts trams, és clar, però en cada edició hi ha alguna sorpresa. Enguany, una de les aturades serà a l'aeròdrom. El 90 % de la caminada és pel terme de Sant Fruitós però enguany també trepitgem els termes de Sallent i Santpedor. Són paratges molt atractius per als aficionats a l'excursionisme, amb boscos, senders, el riu Llobregat.

Quin ritme d'inscripcions hi ha fins ara?

És bo, tot i que, com sempre, la gent espera fins als darrers dies. Es poden fer on-line a través de Codetickets i en quatre punts a Sant Fruitós per 9 euros. I el mateix dia de la marxa per 12 euros.

Aquesta marxa és l'única activitat de Posa't en Marxa?

Durant l'any fem altres sortides, més modestes, més socials, amb una cinquantena de persones. Una excursió habitual és al Pedraforca, i també solem fer un 3.000 i alguna muntanya mitjana. Som una entitat sense socis, d'una colla d'amics. No estem ni federats.

Fa anys que Lluís Latorre forma part de Posa't en Marxa?

Jo era un pixapins professional però per la feina vaig aterrar al Bages el 1998. He ajudat en tot el que he pogut al grup amb diferents tasques fins ara.