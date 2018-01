El patrocini d'Aigua de Rigatfa viable l'Igualada HC aquest curs i el proper

L'Igualada Hoquei Club ha arribat a un acord amb l'empresa igualadina Aigua de Rigat, que serà el patrocinador principal de l'equip el que resta de temporada i la pròxima. Un acord que converteix l'Igualada HC en l'Igualada Rigat i que ajudarà a tirar endavant la complicada situació econòmica de l'entitat.

«Hem salvat un punt de partit», assegurava el president de l'Igualada Rigat, Manel Burón, en declaracions a Regió7. Aquest acord de patrocini permet a l'Igualada Rigat cobrir el pressupost que no es va aprovar a l'assemblea de socis el mes d'octubre passat. De fet, el club convocarà aviat una assemblea extraordinària per intentar aprovar els pressupostos.

Aleshores, sense els patrocinis de Calaf Grup i de Buff, el club va presentar un dèficit de 64.000 euros. Ara, amb la injecció d'Aigua de Rigat, el club no aconsegueix tota aquesta quantitat però tancarà la temporada sense dèficit. «També hem aconseguit petites aportacions i algunes despeses que teníem pressupostades al final no s'han produït», matisa el president del club.

Per tot plegat, «el nou patrocinador principal ajuda a fer viable el club aquesta temporada i la propera», destaca Burón, però l'entitat haurà de «continuar buscant recursos» econòmics per fer viable el club a llarg termini, una possibilitat que no estava del tot clara a l'octubre.

El club va tancar la temporada passada amb un deute de 57.000 euros, menys de la meitat dels 141.000 que tenia l'any 2010, quan Burón va arribar als despatxos del club igualadí.



Dissabte s'estrena el nom

L'equip estrenarà les equipacions amb el patrocini d'Aigua de Rigat aquest dissabte en el partit que l'enfrontarà al Lleida (16 h). També es preveu col·locar el nom del patrocinador al cercle central del terratzo de les Comes els pròxims dies. I l'acte oficial de la signatura entre l'Igualada HC i Aigua de Rigat es farà dimarts que ve al matí.