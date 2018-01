Toni Ten: «És una bogeria tenir al mateix equip Trias i Nacho Martín»

L'entrenador del Tau Castelló, Toni Ten, ha dedicat grans elogis a l'ICL en la prèvia del partit: «Han fitxat Nacho Martín, que és un altre nivell de jugador, ens ha regalat temporades a l'ACB, on gairebé va ser MVP nacional. És una bogeria tenir al mateix equip Jordi Trias i Nacho Martín».

Conscient del potencial que té el conjunt manresà, Ten explica que «per guanyar necessitem un partit perfecte i que ells no el facin. Si tots dos fem un partit de deu, no guanyarem. Necessitem que el nostre partit de deu provoqui que ells no estiguin de deu. Són la millor defensa de la lliga i hem de ser molt intel·ligents atacant i llegir bé el partit per anotar».

A més, Toni Ten espera un gran suport del públic local. «Es viurà un gran partit al Ciutat. No hi ha res millor a fer un dimecres a la nit que gaudir del millor bàsquet i crear un gran ambient», declara Toni Ten, que no es fixa gaire en la classificació, on el seu equip és sisè després de guanyar nou dels últims 12 partits: «El que compta és qui serà aquí al final de la lliga».