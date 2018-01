L'Himesa AE Sallent presenta els seus 22 equips

L'Himesa AE Sallent va presentar dissabte, al pavelló Agustín Rueda, els seus equips: 12 de bàsquet, 8 de futbol sala, 1 equip d'atletisme-cros i 1 de voleibol. Un total de 280 esportistes i 30 tècnics van ser presentats al nombrós públic. L'acte va ser conduït pel comentarista esportiu de TV3 Arcadi Alibés i Cristina Fàbregas, amb la presència de l'alcalde de Sallent, David Saldoni; el regidor d'Esports, Jonatan Caro; el president de l'AE Sallent, Marc Bransuela; el directiu de la FCBQ comarques centrals, Fernando Peñarrubia; el vicepresident l'Asfe, Josep Vilarmau; el secretari de l'Asfe, Elies Lorenzo, i el membre de la junta directiva de l'AE Sallent Pedro Cano. L'acte es feia per col·laborar amb La Marató de TV3 dedicada a les malalties infeccioses, amb aportació voluntària per a un sorteig. Els premis eren un sopar per a dues persones al restaurant Piscines de Sallent i un lot de material esportiu cedit per Martí Esports.