Mascherano: «És l'hora de despertar-se del somni»

Javier Mascherano va assegurar ahir, en el seu comiat institucional del Barça, que va arribar fa set anys i mig al club per «fer realitat un somni» i que, després de 18 títols, és «l'hora de despertar-se» i abandonar la nau un cop creu que ha perdut pes en el grup i abans que la situació empitjori.

«Fa set anys i mig vaig arribar aquí per fer realitat un somni i és hora de despertar-se, s'acaba. Va durar més del que mai hauria pensat. Arriba el moment de dir adéu. I fer-ho amb aquest afecte és el millor que et pot passar», es va sincerar l'argentí en el seu discurs a l'Auditori 1899.

La pèrdua progressiva de protagonisme l'ha portat a prendre una decisió crucial. «Feia temps que ho pensava, i va arribar el moment que diferents circumstàncies van fer que prengués aquesta decisió», va explicar l'argentí. «El més difícil de jugar al Barça és que un dia te n'has d'anar», va afegir.

Aquesta temporada, Mascherano només ha jugat 12 partits entre lliga (7), Lliga de Campions (2), Copa del Rei (2) i Supercopa (1). Per això marxa al Hebei Xina Fortune xinès entrenat pel xilè Manuel Pellegrini. «Se'm feia cada cop més difícil jugar. Abans de posar en un compromís al club i acabar pitjor, vaig buscar una solució per quedar tots satisfets i posar un punt i a part de la millor manera», es va sincerar.

«Futbolísticament no tenia la importància d'anys anteriors i necessitava aquest canvi. No sentia que podia revertir la situació, la qualitat de centrals que hi ha avui és altíssima. El club estava convençut que jo podia seguir però les meves sensacions en són unes altres», va reconèixer.

Mascherano va assegurar ser un «privilegiat» per sentir-se valorat al club en tota la seva etapa i per emportar-se l'afecte dels seus companys i excompanys, com Carles Puyol i Éric Abidal, presents a l'acte i que li van fer el «millor regal»: elogis. «Aquestes paraules dels meus companys me les emportaré amb mi, però l'afortunat vaig ser jo», va manifestar.



Proposta de futur al club

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va convidar públicament Javier Mascherano a tornar al club un cop finalitzi la seva carrera com a jugador. La intenció de l'entitat és que l'argentí pugui començar-hi una nova carrera com a tècnic i va reiterar el seu «compromís» per fer-ho possible.

«Més enllà de ser jugador hi ha reptes de futur i saps que tens el compromís que el dia que acabis la teva experiència aquest és el teu club i hauràs de tornar perquè aquí t'espera una carrera com a tècnic professional», va assegurar Bartomeu a Mascherano durant l'acte de comiat de l'argentí.