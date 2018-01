El Palència supera per la mínima l'Araberri i el Melilla venç amb facilitat

En la resta de partits que es van disputar ahir i que tancaven la vintena jornada de competició a la LEB Or, el més destacat van ser les victòries del Palència, el proper rival de l'ICL, i del Melilla, que està empatat amb els manresans a la classificació.

El Palència es va desfer per la mínima d'un competitiu Araberri (97-96), en un matx que va ser molt anivellat des del principi i que es va decidir amb un tir lliure convertit per Urko Otegui, que va ser un dels millors del seu equip, amb 13 punts, vuit rebots i nou faltes rebudes. L'altre líder dels locals va ser l'exjugador del Manresa Jordi Grimau, amb 23 punts.

Per la seva banda, el Melilla no va tenir gaires complicacions per imposar-se al Barça B per (71-54). Els locals van agafar un marge de vuit punts al final del primer quart i el van anar ampliant fins al final. Una vegada més, el pivot Fran Guerra, amb 14 punts i sis rebots, va ser el millor del seu conjunt.

En els altres dos partits jugats ahir, el Càceres va superar l'Iberostar Palma (79-77) i es va tornar a situar en posicions de play-off. Els balears van arribar amb un lleuger avantatge a la mitja part de l'enfrontament (36-40), però els locals van capgirar el marcador en el tercer quart i van mantenir-se davant fins al darrer segon. Grabauskas, amb 17 punts i onze rebots, va ser el més inspirat del Càceres. Finalment, l'Ourense va aconseguir la seva cinquena victòria seguida davant el Sammic, que du set derrotes seguides i és el cuer de la lliga (77-65). Rozitis, amb 13 punts i deu rebots, i Johnson, amb 23 punts, van destacar.