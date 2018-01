Valverde convoca Coutinho i Mina, i vol convertir la derrota de l'anada amb l'Espanyol «en anècdota»

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha recuperat efectius per enfrontar-se aquest vespre a l'Espanyol (21.30 h, GolT) en la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, en el que haurà de remuntar un 1-0 de l'anada si vol superar ronda. Andrés Iniesta, Paco Alcácer i Coutinho van rebre ahir l'alta mèdica i van ser convocats juntament amb el central colombià Yerry Mina.

Per tant, Coutinho (amb el dorsal 14) i Mina, els fitxatges d'hivern, podrien debutar en un derbi que els blaugrana afronten amb ànim de revenja després de la der-rota de la setmana passada, que va trencar una ratxa de 29 partits sense perdre. «És una situació adversa, no és la primera vegada que ens hem d'enfrontar al fet d'anar per darrere en el marcador. És cara o cara, tenim el desavantatge del marcador i l'avantatge del nostre camp i públic. El premi és molt llaminer, ser a semifinals, i és el que intentaré, i deixar la derrota de l'altre dia en una anècdota si remuntem», va dir Valverde.

Per la seva banda, l'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va dir que intentaran repetir el bon partit de l'anada i que no pensaran que és «impossible» accedir a la semifinal. «Veurem si la proposta en va bé i si els jugadors tenen la sort d'interpretar-la 90 minuts bé. És difícil però no comencem amb la idea que és impossible, a l'inrevés. Tenim al cap plantejar un partit seriós, rigorós, que generi dificultats al rival», va dir Sánchez Flores.



El Chelsea, eliminat

El rival del Barça als vuitens de final de la Champions va caure eliminat anit a les semifinals de la Copa de la Lliga: l'Arsenal el va derrotar per 2-1 en el partit de tornada i s'enfrontarà al Manchester City de Guardiola en la final.