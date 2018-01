El CG Puigcerdà encara pot entrar als play-off

Oportunitat per al CG Puigcerdà

Oportunitat per al CG Puigcerdà cg puigcerdà

El CG Puigcerdà encara té possibilitats matemàtiques d'acabar entre els quatre primers dels cinc equips que disputen la lliga regular i, d'aquesta manera, arribar als play-off. Per aconseguir-ho ha de vèncer el CH Majadahonda, conjunt que ara mateix és quart, amb vuit punts més, en el partit que totes dues formacions jugaran demà, a partir de les deu de la nit, a la pista del poliesportiu.

En els partits precedents, el conjunt madrileny té la mida presa als homes de Salva Barnola. Va guanyar per 4-2 i un concloent 7-0 en els enfrontaments a la serra madrilenya i per 4-6 als Pirineus. Ara es veurà si els ceretans trenquen les estadístiques o, per contra, s'acomiaden matemàticament de la post-temporada.

Els groc-i-negres fa gairebé dos mesos que no juguen cap competició i aquest fet podria ser decisiu. La part positiva és que aquesta setmana hi ha hagut una gran quantitat de jugadors en els entrenaments setmanals, amb la qual cosa la rotació s'espera que sigui llarga.