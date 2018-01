Cristiano assegura que al Madrid li queden «moltes batalles per guanyar»

El portuguès Cristiano Ronaldo va llançar ahir un missatge d'ànim al Reial Madrid i a la seva afició després de la sorprenent eliminació de l'equip blanc de la Copa del Rei, després de perdre dimecres per 1-2 al Santiago Bernabéu davant el Leganés. Segons el davanter madridista, encara els queden «moltes batalles per guanyar».

«Ànims, equip. Ànims, madridistes. Encara ens queden moltes batalles per guanyar», va ser el breu missatge transmès per Cristiano Ronaldo a través de les xarxes socials, acompanyat per una foto en què es veu el gruix de la plantilla del Reial Madrid durant un entrenament.

El davanter portuguès va quedar fora de la convocatòria, com el gal·lès Gareth Bale, i no va participar en el partit davant el Leganés, que va avançar-se dos cops en el marcador per aconseguir una històrica classificació per a les finals de la Copa del Rei.



El missatge de Benzema

Molt diferent va ser la reacció a les xarxes socials del francès Karim Benzema, autor de l'únic gol del Madrid dimecres. «Immunitat diplomàtica», va escriure al seu Instagram per acompanyar un vídeo en què escoltava música rap mentre conduïa un cotxe esportiu.