Halep i Wozniacki lluitaran pel títol i pel número 1 a Austràlia

La romanesa Simona Halep i la danesa Carolina Wozniacki lluitaran pel títol i pel número 1 del món en la final de l'Obert d'Austràlia, primer gran eslam de la temporada, després de superar l'alemanya Angelique Kerber i la belga Elise Mertens, respectivament. Sobretot va ser dura la batalla de Halep, primera cap de sèrie, davant la campiona del 2016: Kerber va tenir dues boles de partit en el tercer i definitiu set abans de caure per 6-3, 4-6 i 9-7 després de gairebé dues hores i mitja.

En canvi, Wozniacki, botxí de la canària Carla Suárez a quarts de final, es va imposar en una hora i quaranta minuts en dues mànegues, 6-3, 7-6, després d'un partit en què va salvar dues boles de set en el segon parcial.

En el quadre masculí, el tennista croat Marin Cilic es va convertir en el primer finalista després d'imposar-se sense gaires problemes al britànic Kyle Edmund, a qui va eliminar per la via ràpida, per 6-2, 7-6 i 6-2.