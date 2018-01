L'ACB nega que s'hagin trencat les negociacions per un nou conveni

La secretària general de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Esther Queraltó, va mostrar ahir predisposició per negociar el nou conveni col·lectiu amb l'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) i va lamentar que el sindicat que representa els jugadors no hagi fet «ni una proposta».

«L'ACB vol negociar. No hem trencat les converses i esperem que l'ABP reconsideri la seva decisió de no reunir-se per continuar parlant del conveni. L'ABP no ha presentat cap proposta de millora del conveni. Com poden trencar les negociacions sense haver fet una sola proposta? Estem disposats a estudiar qualsevol proposta, però no sabem què vol el sindicat», va exposar Queraltó.

La mandatària de l'ACB va lamentar que «l'ABP ha renunciat a negociar les condicions professionals dels jugadors sense haver fet una sola proposta». I va afegir que «podria semblar que només els interessa que l'ACB pagui el fons social al sindicat, que ascendeix a 315.000 euros per temporada, i la destinació principal és el sosteniment de la cúpula del sindicat, i no les greus conseqüències que tindria per a totes les parts l'absència d'un conveni a partir del pròxim 1 de juliol».