El Madrid apallissa l'Efes i el Baskonia assalta Màlaga

El van fitxar per cobrir les baixes per lesió d'Ayón i Kuzmic, i Walter Tavares s'ha convertit en un pilar bàsic del Reial Madrid. I el pivot de Cap Verd va deixar l'NBA per tornar a Europa, on està triomfant i intimidant, com va patir ahir l'Anadolu Efes en la seva visita a Madrid (87-68). I al seu costat va brillar un jugador que molt aviat farà el salt a l'NBA: l'eslovè Luka Doncic.

Tavares va signar un inici de partit aclaparador i va marcar el camí de la victòria del Madrid. Al final, els seus 14 punts, 9 rebots i 4 taps van ser una llosa massa gran per al conjunt turc, que continua ensorrat a la cua de la classificació. I Doncic va liderar l'anotació madridista sense despentinar-se, amb 17 punts, als quals va sumar 6 rebots i 5 assistències.

Res no va poder fer l'equip que ara entrena Ergin Ataman. El Madrid va anar obrint a poc a poc una escletxa que li va permetre gaudir d'un partit plàcid i sumar sense gaire esforç una victòria que li permet pressionar el Fenerbahçe i l'Olympiacos, els dos equips que té davant a la classificació.

En canvi, el partit disputat a Màlaga va tenir molta més emoció. El Baskonia va derrotar l'Unicaja per 83-85 amb una cistella, a dos segons per al final, del letó Janis Timma (17 punts, 4/6 triples). D'aquesta manera, l'equip de Pedro Martín va deixar sense culminació el miracle d'Albert Díaz, que havia liderat una remuntada del conjunt malagueny amb la seva capacitat de lluita.

Amb la victòria, el Baskonia continua novè (9-11) però deixa una mica enrere l'Unicaja (8-12) i se situa a una victòria del Maccabi (10-9), que avui visita la pista de l'Olimpia de Milà.



Calathes decideix

En l'altre partit disputat ahir, el Panathinaikos va superar el Zalgiris a la pròrroga, per 94-93, amb una cistella guanyadora de Nick Catalathes, que va fer un partidàs: 14 punts, 8 rebots i 9 assistències.