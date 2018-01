Un partit de la LEB Or es podrà veure cada jornada per Facebook

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va anunciar ahir que, a partir d'aquesta setmana, emetrà el millor partit de cada jornada de la lliga LEB Or a través de la seva pàgina oficial (BaloncestoFEB) a la xarxa social Facebook.

Aquest proper cap de setmana, el derbi gallec entre Leyma Corunya i Riu Ourense Termal (diumenge 28, 17.30 h) estrenarà aquesta aliança, gràcies a la qual Facebook ajudarà a millorar la difusió de la categoria de plata del bàsquet espanyol.

«La FEB vol fer servir l'altaveu de Facebook per multiplicar les seves forces i generar un innovador canal d'emissió per a la LEB Or, i així reforçar l'abast d'una lliga que enguany té 18 equips d'onze comunitats autònomes diferents», va explicar la federació a través d'un comunicat.

Per a Jorge Garbajosa, president de la FEB, «el suport de Facebook incideix en la política de digitalització i creació de continguts audiovisuals de qualitat» que estan duent a terme des del seu organisme. «Poder utilitzar les eines específiques d'aquesta plataforma social per dur a terme aquest objectiu suposa una clara aposta pel futur, ja present, de les noves tecnologies», va afegir.



Cap partit de l'ICL per començar

La FEB va fer oficials ahir els tres primers partits que emetrà a través de Facebook durant les tres properes jornades: després del Corunya-Ourense d'aquest diumenge el seguiran el Càceres-Breogán (divendres 9 de febrer a les 21 h) i l'Osca-Tau Castelló (dissabte 17 de febrer a les 20 h).