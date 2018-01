«A les semifinals no vam saber mostrar el nivell competitiu dels altres partits»

El martorellenc Nil Agüera i el manresà Arnau Saló, ambdós jugadors de l´infantil A del Catalana Occident Manresa, són dos dels joves basquetbolistes amb més projecció de les nostres comarques, tal com demostra el fet que al principi d´aquest mes van obtenir una meritòria medalla de bronze en el campionat d´Espa-nya de seleccions autonòmiques, que es va disputar a Valladolid.

Quan es van iniciar en el món del bàsquet?

R Agüera: Vaig començar quan tenia sis anys a la meva ciutat natal, Martorell. Al principi em volia apuntar a futbol, però el meu germà jugava a bàsquet i vaig canviar d´opinió per seguir els seus passos.

Saló: Quan era petit els meus pares jugaven a bàsquet i van voler que m´apuntés a La Salle.

Vau començar a llocs diferents, i ara compartiu equip al Manresa. Com va ser la vostra arribada al club de la capital bagenca, fa dos estius?

R A: Jo pensava que estant a Martorell era difícil que els equips potents es poguessin fixar en mi, però em va trucar el Cornellà, i just quan estava a punt d´anar cap allà, vaig rebre una altra trucada, la del Manresa. Vaig decidir venir al Catalana Occident perquè crec que és un club més gran i en el qual formen millor els jugadors. No coneixia ningú, però tothom em va acollir molt bé i m´hi vaig adaptar ràpidament.

S: La meva arribada al Manresa va ser prou fàcil, ja que, excepte el Nil i dos jugadors més, coneixia tota la resta, vam coincidir en el Programa de Detecció i Perfeccionament de la Federació Catalana.

Aquest gener vau disputar l´estatal per autonomies amb l´equip català. Us esperàveu entrar a la convocatòria?

R A: Jo no m´ho esperava, com a màxim pensava que estaria entre els 40 millors. Era el meu primer any a Manresa i no pensava que tot pogués anar tan ràpid.

S: Jo tampoc, veia la resta de jugadors entrenant-se a un gran nivell i vaig pensar que era molt complicat ser-hi.

Us vau marcar algun objectiu abans del campionat?

R A: El repte era més de nivell de joc que no pas de resultats; és a dir, si fèiem el que ens havien ensenyat, estarien contents, independentment de la posició en què quedéssim.

Després d´una gran primera fase, on ho vau guanyar tot, a les semifinals no vau poder superar les Illes Canàries...

R A: Vam fer un gran treball físic, però no vam saber mostrar el nivell competitiu dels altres partits.

Però en el tercer i quart lloc vau poder acabar bé, vau tombar la Comunitat Valenciana.

R S: Sí, vam sortir a la pista molt concentrats i amb la ràbia d´haver perdut la semifinal, i això ens va permetre dominar des del principi i vèncer sense gaire problemes.

Pel que fa a la temporada amb el Manresa, tot just acabeu d´iniciar la segona fase.

R A: Sí, i hem començat amb un calendari molt exigent, ja que hem jugat contra dos dels millors equips del grup: vam guanyar a la pista del Joventut i vam caure a casa contra el Platges de Mataró, en un partit en què no vam jugar gaire bé. Haurem d´estar a un nivell més alt si volem arribar a disputar el campionat d´Espanya, que és el nostre objectiu personal.

Quina és la vostra rutina d´entrenaments setmanal?

R S: Ens entrenem tres dies a la setmana. El dilluns i el dimecres fem treball físic abans d´entrar a la pista, mentre que el divendres ens centrem més en la pista.

Com us definiríeu com a jugadors?

R S: A mi em costa entrar a cistella amb força, i en canvi crec que tinc un bon nivell en el rebot i en la defensa, i intento ser molt lluitador.

A: Crec que tinc un bon un contra un i capacitat de passada, i defensivament costa superar-me, en canvi em costa més aturar els atacs, fer-los més llargs quan cal, organitzar l´equip i buscar més bones situacions de tir.