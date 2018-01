Tres jugadors i un tècnic de casa nostra seran a l'All Star de Copa Catalunya

El Pavelló Nord de Sabadell serà l'escenari, aquest cap de setmana, de la segona edició de l'All Star de Copa Catalunya, que serà televisat en directe per La Xarxa Televisions (dial 159 de Movistar +), les televisions de proximitat i en streaming a www.laxarxa.com. La Catalunya Central hi aportarà tres jugadors i un tècnic.

Demà a partir de les 18 hores es durà a terme el partit masculí, que tindrà la presència de l'ala de l'Artés Eduard Boja i el pivot del Tenea Esparreguera Rubén Morales. A més, un dels tres entrenadors de l'equip blanc, integrat pels jugadors del grup 1 de la competició, serà l'esparreguerí Óscar Navarro. Després del matx es farà un concurs d'esmaixades, amb cinc participants.

Per altra banda, diumenge, també a les sis de la tarda, serà el torn del duel femení, on participarà la base Magda Jané (Igualada). En acabat hi haurà un concurs de triples, també amb cinc llançadores. Finalment, abans dels duels es durà a terme un All Star júnior, amb representants dels sis clubs de la ciutat.