La voracitat de Messi impulsa el Barça

Els derbis són partits especials per a Leo Messi, que ha mamat la rivalitat amb l'Espanyol des de ben petit, al futbol base blaugrana. I anit, l'argentí va tornar a demostrar que es motiva especialment quan té al davant samarretes blanc-i-blaves. Amb una primera mitja hora fulgurant seva, el Barça en va tenir prou per capgirar l'eliminatòria davant l'Espa-nyol i classificar-se per als quarts de final de la Copa, tot i que l'equip de Valverde va acabar suant per superar un rival massa defensiu a la primera part però que va reaccionar a la represa.

La motivació dels jugadors del Barça va quedar palesa des d'un bon inici. Les dues primeres targetes grogues del partit no van ser per als jugadors de l'Espanyol i les seves reiterades faltes. Van ser per a Luis Suárez i Leo Messi, per protestar. I precisament ells dos van ser els autors de les dues dianes del Barça, totes dues iniciades per la fam de l'argentí.

En la primera, al minut 8, Messi va recuperar una pilota i la va cedir a Aleix Vidal, que va fer una centrada precisa al cap d'un Luis Suárez que va celebrar el gol amb ràbia un minut després d'haver estat amonestat. Semblava que el Barça aniria per feina, però la teranyina defensiva de l'Espanyol obligava els homes de Valverde a tenir paciència. I també a vigilar molt les esporàdiques arribades del conjunt visitant, que va alertar just després de l'1-0.



Setge amb poc premi

Feta la feina més feixuga, que era obrir el marcador, el Barça va tenir calma per moure la pilota de costat a costat buscant les poques escletxes que pogués deixar la defensa de l'Espanyol. En estàtic era complicat trobar-les, per això la pressió va ser la millor aliada dels blaugrana. Una nova recuperació de Messi, aliat amb Aleix Vidal, va permetre a l'argentí passejar-se per la frontal de l'àrea abans de connectar un xut que Naldo va desviar i va fer impossible d'aturar per a Pau López.

El 2-0 aplanava el camí del Barça cap a les semifinals, però calia rematar la feina, perquè una diana de l'Espanyol hauria suposat l'eliminació. I ho va intentar Suárez, que no va connectar la rematada després d'una bona combinació amb Sergi Robert. I també ho va intentar Messi, molt motivar, però va xutar desviat.

Passaven els minuts i el domini del Barça no es traduïa en una tercera diana, que, com que no arribava, va esperonar l'Espanyol. Els blanc-i-blaus van començar millor a la segona meitat, amb més ambició, i van començar a crear dificultats al Barça. Però sempre apareixia Messi per avisar que tenia ganes de sentenciar.



Coutinho s'estrena

I també va aparèixer Coutinho, que va deixar detalls de qualitat, com el primer driblatge a Víctor Sánchez. El brasiler no va desentonar en l'estrena al Camp Nou, que esperava amb delit el seu primer partit. Amb ell sobre la gespa, el Barça buscava un control que no va acabar de tenir.

L'Espanyol va posar la por al cos amb alguna arribada aïllada, mentre Messi perdonava el tercer amb una rematada de cap que es va estavellar al pal.