El Cadí té la baixa de Nogaye Lo per visitar avui el totpoderós Perfumerías

El Cadí la Seu espera no pagar els plats trencats de la derrota del Perfumerías Avenida a Rússia en partit d'Eurolliga i poder fer «un bon partit» a Salamanca davant el recent campió de la Copa. L'empresa és molt dificil, i entre altres coses caldrà veure l'estat de les jugadores urgellenques després de l'aturada per la disputa d'aquesta competició, per a la qual no es van classificar però que va arribar en un moment de bon joc col·lectiu i, sobretot, d'un bon grapat de victòries, que han fet situar l'equip del Cadí la Seu a la zona mitjana alta de la classificació.

L'equip que prepara Bernat Canut jugarà aquesta tarda (18 hores) contra el líder incontestable de la competició amb la baixa de Nogaye Lo. La pivot mallorquina s'ha hagut d'absentar durant tota la setmana dels entrenaments per una laringitis. I, malgrat que estava molt millor el dia abans d'afrontar el desplaçament cap a Salamanca, el cos tècnic va decidir que, per precaució i perquè acabés de fer net, era millor que la jugadora no actués.



Bona preparació

Com no pot ser d'una altra manera, Canut reconeix que «el partit és complicat tant pel rival com per la pista». Però també explica que el matx «l'hem preparat a consciència i creiem en les nostres possibilitats». Com a mínim, amb «les ganes de fer un bon partit».

Caldrà veure quina repercussió té el fet que el Cadí vingui d'una aturada i el Perfumerías, tot el contrari, de molta activitat. «El conjunt de Salamanca ha jugat molts partits les últimes setmanes, això vol dir que, a banda d'estar una mica cansat, també deu anar molt rodat. Esperem no pagar els plats trencats de la derrota a Rússia». Les castellanes van perdre entre setmana per 89-78 a la pista del Nadezhda.