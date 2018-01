El cros escolar de Cardona tindrà una cursa popular i una altra en família

Demà diumenge se celebrarà la setena edició del cros escolar de Cardona al circuit de la zona esportiva de la Coromina. La prova l'organitzen conjuntament l'Ajuntament, la Fundació SHE i el Consell Esportiu del Bages, amb la col·laboració de les AMPA dels centres educatius de la població.

La prova, que començarà a les 10 del matí, és adreçada a nens i nenes de les categories que van des de P3 fins a 4t d'ESO. La jornada inclou també una cursa en família que es farà a les 13 h i també s'organitza una cursa popular no competitiva per a adults a les 13.15 h, de 4.000 metres, en la qual poden participar els més grans de 12 anys. Les inscripcions per a la cursa popular es faran durant tot el matí i per a la cursa en família no cal inscriure-s'hi. El cros escolar de Cardona s'emmarca dins les activitats de la Jornada del Cor que impulsa la Fundació SHE el cap de setmana. Avui, a les 12 h, es podrà veure l'espectacle Patitelles, un conte i un taller per fer pa i fornejar-lo a casa, a la biblioteca municipal.