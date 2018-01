Èpica victòria taronja a casa i derrota blaugrana a la pista del campió

El València Basket del santpedorenc Rafa Martínez va superar la inacabable plaga de lesions que té a la plantilla, a la qual ahir es va unir la del belga Sam van Rossom, amb un cop al maluc, i va derrotar el Khimki per un igualat 85-83, amb la qual cosa va aconseguir la setena victòria a l'Eurolliga. Són els mateixos triomfs que els del Barça Lassa, que va plantar cara però va perdre per 86-82 a la pista del Fenerbahçe, l'actual campió d'Europa. Com que el Maccabi, vuitè classificat, va guanyar a Milà (102-111), la vuitena posició queda a quatre triomfs, veritablement molt lluny, per a tots dos.

A la Fonteta, el València va disputar un partit ple d'alternatives en el qual Rafa Martínez va tenir un bon inici amb 9 punts a la primera part, tot i un mal percentatge de triples al final (1 de 5). Però entre Honeycutt, autor de 15 punts i, sobretot, de Shved, el Khimki es va arribar a avançar en el darrer període. Aleshores, però, els russos van perdre algunes pilotes i entre Abalde i Green van secundar els 15 punts de Pleiss per fer que la victòria no marxés.



Nou reforç blaugrana

A Istanbul, un Barça que va mantenir la igualtat a la primera meitat va veure com el Fenerbahçe obtenia fins a deu punts de diferència en el tercer quart. Malgrat que Heurtel va comandar les operacions en atac, amb 21 punts, i Ante Tomic va suplir la baixa de Séraphin, amb 20, un tir lliure errat pel francès en el darrer minut i una falta inexistent de Claver a Wanamaker van aplanar la victòria dels turcs, amb 24 punts del nord-americà i 23 de Melli. Ahir, per cert, es va saber que el Barça té pràcticament lligada la reincorporació de l'escorta francès Edwin Jackson, després d'abonar una compensació a l'Estudiantes.En els altres dos partits que es van disputar ahir, el CSKA va superar el Brose (91-82) i l'Estrella Roja va vèncer l'Olympiacos (89-78).