L'Espanyol vol que s'estudiï què van dir Busquets i Piqué

? El RCD Espanyol va sol·licitar ahir a la Comissió Antiviolència que estudiï les declaracions que van fer Gerard Piqué i Sergio Busquets després del triomf blaugrana de dijous a la Copa. Piqué es va referir al rival com a «Espanyol de Cornellà», la qual cosa l'Espanyol considera despectiva cap a aquesta ciutat, i Busquets va dir que el seu adversari havia celebrat l'1-0 del partit d'anada com «si hagués passat ronda». L'Espanyol troba «inconcebible que es manifesti que un rival no pot celebrar un triomf.