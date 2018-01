L'Igualada Rigat vol recuperar sensacions davant el Llista Blava

L'Igualada Rigat torna a la competició regular aquest dissabte en un partit que l'enfrontarà al Lleida Llista Blava i que es jugarà a les 16 h, en directe per Esport 3.

Els arlequinats volen que els tres punts es quedin a les Comes després d'encadenar tres derrotes consecutives –una a la Copa Cers i dues a la lliga–, la primera de totes, precisament, contra els lleidatans. Els lleidetas per la seva banda, tampoc no arriben en el seu millor moment, després de sumar un empat i dues derrotes en els tres últims partits.

L'entrenador de l'Igualada Rigat, Ferran López, podrà disposar dels seus deu homes per jugar el partit. Els jugadors han tingut una setmana sense partit intersetmanal i han pogut entrenar-se amb normalitat per preparar el matx. El club ha posat en marxa una promoció per cridar l'afició a omplir el pavelló i donar escalf a l'equip. L'Igualada Rigat ha fet circular per les xarxes socials una imatge, i si els aficionats la imprimeixen o l'ensenyen des del mòbil, podran aconseguir un 2x1 en les entrades del partit.

Serà el primer partit en què l'Igualada Rigat jugarà amb el logo del nou patrocinador principal a la samarreta i al cercle central de la pista de les Comes.