El Nàstic juvenil té un desplaçament molt complicat al camp del Girona

Després de jugar de tu a tu amb el Barça dissabte passat (1-2), el Nàstic juvenil té demà (12.30 h) un altre os de la Divisió d'Honor, el Girona, actualment quart a la classificació a només tres punts del segon classificat, el Saragossa. Els manresans, per la seva banda, s'han situat en posició de descens (quarts per la cua) però també amb 21 punts com el Sant Andreu, que ara mateix estaria salvat; els andreuencs reben avui l'Unificació Bellvitge. Amb un punt més hi ha el Lleida, que també te una sortida difícil, a Mallorca.