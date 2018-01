Visita clau del juvenil del Manresa al camp del Sants per sortir de baix

El Manresa juvenil té demà a la tarda (18 h) un desplaçament compromès al camp del Sants. Els manresans, en zona de descens de la Lliga Nacional amb 18 punts (quart per la cua), visiten un equip que tot just té tres punts més. Atès que ja es tracta d'un partit de la segona volta, el gol average pot ser important de cara a possibles empats al final de la competició. En la tercera jornada de la lliga, el Manresa va superar el Sants al Congost per 2 a 1. Un dels handicaps del Manresa és que encara no ha guanyat a fora.