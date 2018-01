Cousins es trenca el tendó d'Aquil·les i es perd la resta de la temporada

El pivot dels New Orleans Pelicans DeMarcus Cousins es va trencar ahir el tendó d'Aquil·les del peu esquerre, durant la victòria del seu equip davant els Houston Rockets (115-113), i es perdrà el que resta de temporada.

L'entrenador dels Pelicans, Alvin Gentry, va explicar que encara se li havia de practicar una ressonància magnètica, però que estaven «espantats» perquè sabien que la lesió era greu. «Em sento molt malament per ell. Ha estat fantàstic tot el que ha fet per a nosaltres aquest any, dins i fora de la pista», va indicar el tècnic.

Cousins, de 27 anys, es va lesionar tot sol en intentar agafar un rebot després d'un tir lliure, per culpa de recolzar mal el peu. Fins ara, el pivot estava signant unes mitjanes de 25,4 punts, 12,9 rebots i 5,4 assistències per partit.