Federer amplia la seva llegenda amb el vintè «Grand Slam» de la seva carrera

El tennista suís Roger Federer ha aconseguit ampliar aquest diumenge el seu palmarès de títols 'Grand Slam', amb 20, després de derrotar a la final de l'Open d'Austràlia, primer 'gran' de la temporada, al croat Marin Cilic (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1).



Nascut a Basilea el 1981, Federer va debutar com a professional del tennis l'any 1998 i no va ser fins el 2003, amb 21 anys d'edat, quan va aconseguir el seu primer 'Grand Alam', derrotant ala gran final de Wimbledon a l'australià Mark Philippoussis.





Des de llavors, l'helvètic acumula un total de vuit títols en el torneig britànic que l'aclamen com el millor sobre l'herba de Londres, als quals se sumen sis Open d'Austràlia, cinc US Open i un Roland Garros.Aquests 20 'grans' permeten a Federer continuar sent el millor tennista de l''Era Open' per davant de l'espanyol Rafa Nadal, amb 16 'Grand Slam', del nord-americà Pete Sampras, amb 14, i del serbi Novak Djokovic i de l'australià Roy Emerson, amb 12 cadascun.