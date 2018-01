El Girona no pot passar de l'empat en la seva visita al camp del cuer Màlaga

El Girona no pot passar de l'empat en la seva visita al camp del cuer Màlaga Girona fc

La visita del Girona a la Rosaleda era un partit important per a ambdós conjunts, especialment per al cuer Màlaga. Tot i això, el duel va acabar amb empat a zero gols, després d'un fluix matx dels dos equips en el qual van produir-se poques oportunitats de gol.

A deu minuts del final, Undiano Mallenco va expulsar Chory Castro per doble targeta groga, però, encara que el Girona es va bolcar a l'atac amb moltes pilotes centrades, els de Pablo Machín van veure truncada la seva ratxa de catorze partits consecutius marcant gol.

Els gironins afrontaven el partit amb la tranquil·litat que els donava els darrers resultats, especialment respecte al seu rival, que arribava ple d'urgències. Els andalusos van sortir al camp intentant intimidar els de Machín, els quals van necessitar diversos minuts de joc per entrar al partit. El ritme va ser baix des del primer minut, amb un Girona molt erràtic en la sortida de pilota. I és que no aconseguia trobar entre línies els seus migcampistes Granell i Pere Pons perquè aquests poguessin crear joc.

Els locals van intentar ser els protagonistes des de l'inici, però els gironins van acabar el matx amb una marxa més. Cap dels dos van tenir el seu millor dia durant els primers 45 minuts, i la segona meitat no va canviar gaire.

El Màlaga, al qual no li valia l'empat, es va anar tancant. El Girona, en canvi, a poc a poc va anar dominant més la possessió, però sense trobar espais en les línies defensives dels locals. Els gironins van trobar a faltar la precisió de Borja i Portu, molt poc encertats al llarg del partit.

En els darrers cinc minuts, el Girona ho va seguir intentant amb més cor que cap.