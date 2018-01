L'Espanyol vol centrar-se a la lliga amb la visita a Leganés

Enmig de l'últim derbi de Copa, l'Espanyol de Quique Sánchez Flores visitarà el complicat camp del sorprenent Leganés. L'entrenador blanc-i-blau no espera un partit fàcil i avisa els seus jugadors: «És un equip que ja ens va avisar a la segona jornada i no em sembla cap sorpresa el que està fent». L'entrenador de l'Espanyol ha convocat 19 futbolistes per al partit d'aquest matí, a les 12.00 h, a Butarque. La principal novetat del conjunt perico és el retorn de Jurado, mentre que Javi Fuego queda fora de la convocatòria. De la possible sortida de Fuego, Sánchez Flores apunta que «aquesta és una situació que ha d'explicar el club, perquè ara mateix no es pot saber cap on ha de derivar».