L'ICL vol allargar el seu moment dolç

L'ICL afronta aquesta tarda, davant el Palència al Nou Congost, el tercer partit en set dies. Una acumulació d'esforços que el seu entrenador espera que no passin factura. «És un tema més mental que físic, aguantar aquests tres partits tan seguits», destaca Aleix Duran, que espera tornar a veure la millor versió de l'equip, com dimecres a Castelló: «El repte és mantenir el nivell de Castelló i tornar a fer les coses bé durant els quaranta minuts. Durant molta estona vam fer el que havíem fet bé a la primera volta».

L'equip va reaccionar a Castelló després de dues derrotes que, malgrat tot, no poden provocar relaxació. «Quan guanyem també fem autocrítica i hem de tenir aquesta capacitat de jugar amb tensió, sense que es transformi en nervis. I jugar amb confiança no vol dir jugar confiat», apuntava Aleix Duran.

Respecte al rival, el Palència, el tècnic de l'ICL va destacar que té «caracterítiques molt diferents del Castelló, que buscava un ritme molt alt. En canvi, ells juguen molt més llarg. Tenen jugadors amb experiència, que perden molt poques pilotes». A més, va advertir que «podrien portar quatre o cinc victòries més» i que «estan acostumats a jugar finals ajustats».



Repàs de noms propis

Analitzat en clau col·lectiva el triomf de Castelló, Duran també va parlar d'alguns noms propis. I destacava per sobre de tots el de Nacho Martín: «Va ser molt clar i ambiciós en la seva presentació, i això ens transmet a l'equip. I aporta tranquil·litat perquè és molt segur de si mateix». Tot i això, el tècnic va advertir que els seus percentatge de Castelló «són impossibles de mantenir». Però es va mostrar satisfet per sumar un jugador que «va assumir la responsabilitat en moments complicats». I ara espera una millor versió de Hamilton i de Gintvainis: «Són els jugadors clau a entrar».

També va parlar dels problemes de faltes de Sakho, a qui dimecres n'hi van xiular quatre en vuit minuts: «No es reserva res i gairebé sempre està per sobre del nivell de contacte que miren els àrbitres. A Castelló ens va donar l'energia a l'inici del partit. I si ens pot donar més minuts, pot ser una arma important».

Respecte a la duresa dels equips rivals en alguns moments, l'entrenador de l'ICL va ser clar: «'Quin equip volem ser?', vaig dir als jugadors. Si volem ser un equip gran de la categoria hem d'estar preparats per jugar contra això, perquè tothom té ganes de guanyar el Manresa. Per a tothom és un partit especial. I nosaltres hem d'anivellar sempre aquesta motivació. No podem controlar el tema dels àrbitres. Hem d'aprendre a no perdre els parpers».