L'Igualada Rigat pateix una forta derrota amb el Lleida a les Comes

L'Igualada Rigat es va veure superat pel ICG Software Lleida a la pista de les Comes d'Igualada. Els homes de Ferran López, no van saber com superar ni mantenir sota control els de la terra ferma. El Lleida va ser ofensivament més eficaç. De les cinc primeres baixades a porteria, tres es van transformar en gol. Només saltar a pista Jordi Creus obria el marcador, i abans de consumir els 10 minuts següents el Lleida ja havia fet bona part de la feina amb dos gols encadenats, un altre de Creus i un de César Candanedo.

Amb el 0 a 3 al marcador, els locals van jugar nerviosos, desdibuixats i sense saber resoldre les jugades a camp contrari. Els va faltar agressivitat i encert, van jugar com si la renda de gol fos mínima. Les previsions van fallar i les coses no van sortir d'acord als interessos arlequinats. L'estratègia del mític Albert Folguera va passar a ser defensiva, per tal de cuidar el marcador. El Lleida no tenia intensió de dinamitzar el partit i expressament va jugar a relantir el joc. Però, per la seva banda, l'Igualada no va fer res per despertar i entrar a jugar.

Tot i així, encara van poder marcar un gol més. La parella arbitral va voler posar fi a la picabaralla que van mantenir durant tot el partit Candanedo i Met Molas, i van ensenyar una tarjeta blava a l'igualadí, que va propiciar que el Lleida disposés d'una falta directa que Dario Giménez va transformar en el quart gol. Més tard, un gol a pròpia porta, però que l'àrbitre li va atribuir a Jordi Méndez, va permetre marcar el primer per a l'Igualada i trencar una mica la dinàmica del partit.

Els arlequinats es van animar més i van xutar força a porteria. Fins i tot van disposar d'una falta directa, ja que Candanedo va tenir una mala actitud damunt la pista i va veure la targeta blava. Mentre intentaven agafar el rebot, els lleidatans van cometre una altra falta greu i es va xiular penal per a l'Igualada. Però la pilota es va resistir a entrar. Amb aquesta derrota, l'Igualada Rigat es manté a la vuitena posició, amb 26 punts.

La setmana vinent els homes entrenats per Ferran López visitaran la pista del CP Voltregà, en la què serà la dinovena jornada de l'OK Lliga.