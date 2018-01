El Manresa perd la condició d'imbatut, a Castelldefels

L'estrena del nou entrenador de l'Eternam Manresa, Gerard Floriach, no va ser l'esperada. El conjunt manresà va encaixar la primera derrota de la temporada després de caure per un clar i ampli 8-3 a la complicada pista del CCR Castelldefels, equip de la part alta de la classificació.

Els jugadors manresans van començar els primers deu minuts de partit amb molts nervis i moltes imprecisions en les passades. Els locals van dominar a plaer i van aconseguir un parcial de 4-0 en el fluix inici de partit dels bagencs. En els darrers minuts abans d'arribar al descans, el partit es va equilibrar i els manresans van aconseguir reduïr la distància amb gols d'Oussama i de David Muñoz. Just abans del descans, l'exjugador manresà Mármol va posar el 5-2 en el marcador.

A la represa, l'Eternam Manresa va tenir la possibilitat d'ajustar distàncies, però van topar amb l'encert dels dos jugadors exmanresans Mármol i Asis, que van ser capaços de posar el 6-2 a l'inici de la segona meitat. En els darrers deu minuts de joc, Floriach va decidir sortir amb el sistema de porter jugador, però no hi va haver cap reacció. Els jugadors manresans no van estar a l'altura i no van ser capaços de retallar la diferència. A falta de tres minuts per al final, el visitant Corvo va veure la segona targeta groga per protestar i va ser expulsat.

La setmana vinent, l'Eternam Manresa rebrà la visita al Pujolet del Salou.