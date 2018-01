Prado destaca el nivell de tot l'ICL i «l'espectacular» fitxatge de Martín

Acostuma a ser una tònica habitual que els entrenadors rivals destaquin el gran nivell de la plantilla de l'ICL Manresa. I, aquesta jornada, Joaquin Prado també ho ha fet. L'ha qualificat de «molt bona», amb jugadors experimentats a la categoria, un jugador «del nivell de Jordi Trias», a més de debutants «que havien mostrat el seu nivell al bàsquet europeu com Lundberg i Hamilton». I acaba destacant «l'espectacular incorporació de Nacho Martín, un jugador que per circumstàncies és a la LEB però que té un nivell més alt». Del flamant fixatge de l'ICL, el tècnic del Palència diu que «ja l'hem vist jugar a un nivell espectacular i els fa ser més potents».

A més, Prado recorda que l'ICL va perdre en l'últim partit que va jugar al Nou Congost, diumenge passat, «i segur que això els fa sortir amb força i mentalitzats. Espero el millor Manresa». Per tot plagat, va dir que per guanyar han de jugar el seu «millor partit. Hem de fer passos endavant en qüestions que encara no tenim prou establertes. El rebot serà vital, no podem ser inferior en aquest aspecte. També ens hem de comunicar bé en defensa. I en atac hem de passar-nos més i millor la pilota».