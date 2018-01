Raúl Sánchez s'endú el 6è premi Riudor a la transmissió dels valors en l'esport

«Si pensés que la violència no pot desaparèixer en l'esport no seria aquí», manifestava Raúl Sánchez, guardonat ahir en la sisena edició del premi Riudor a la transmissió de valors en l'esport pel Sant Fruitós Escola de Futbol.

El badaloní va rebre el guardó en un acte que va tenir lloc a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, que estava plena per conèixer una de les històries més emotives del món del futbol dels darrers anys.

Sánchez, de 38 anys, va patir una agressió, el 16 d'abril del 2014, en un partit de veterans que disputava el seu equip, el Lloreda, davant l'Ecua Calella. En una picabaralla entre jugadors, Sánchez va ser víctima d'una agressió per darrere que li va provocar lesions a les vèrtebres C3 i C4, i una ruptura parcial de la medul·la que el va deixar tetraplègic.



Un projecte per conscienciar

«El problema no és l'esport en si, el problema són els valors amb els quals la gent entén l'esport. Guanyar està bé, però no val guanyar a qualsevol preu», explicava Sánchez en el seu discurs. Una xerrada en la qual el badaloní va revelar com la seva vida va canviar del dia a la nit. «El dia del partit no tenia gaire clar si anar-hi, estava molt enfeinat. Vaig decidir anar-hi i la vida em va canviar. Mai saps quan et pot passar alguna cosa d'aquestes», deia el badaloní.

Des de llavors, Sánchez, juntament amb Guillermo Cruz i Raquel Sotillos, han impulsat un projecte dividit en dues parts. D'una banda, la creació d'un documental en el qual s'explica el el seu cas i, d'altra banda, una sèrie de xerrades que persegueixen l'objectiu de conscienciar tothom en què l'esport és molt més que una competició, «és una font de valors que ens permeten millorar com a persones. Estem acostumats a què els nostres fills competeixin, i s'han de transmetre altres valors», afegia Sánchez.

La iniciativa de crear aquest projecte va sorgir d'un crowfounding, amb l'ajuda de la Secretaria d'Esport de la Generalitat. «És un bon projecte que vol transmetre els valors de l'esport. Apuntem els nostres fills perquè s'evadeixin, sense tenir en compte que adquireixen molts valors. És curiós que moltes vegades, els pares som els primers que no demostrem els valors que volem que aprenguin els nostres fills», deia Sánchez.

Actualment, el badaloní també forma part d'un projecte de la Comissió d'Ètica de la Generalitat per tal de lluitar contra la violència en l'esport.

L'acte va estar conduït pel periodista esportiu Pere Flores i hi van intervenir el president de Sant Fruitós Escola de Futbol, David Vila, i l'alcalde de la vila fruitosenca, Joan Carles Batanés. A més, també van assistir a l'acte Tomàs Casero, regidor d'esports de l'Ajuntament, Esteve Olivella, directiu de la Federació Catalana de Futbol, i Josep Planas, president del Fruitosenc CF, entre les personalitats més destacades.