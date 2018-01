Toni Bou segueix sense rival i firma un pòquer al trial d'Estrasburg

El pierenc Toni Bou (Montesa) segueix sense donar opcions als seus rivals i aquest divendres va aconseguir la seva quarta victòria en el Mundial d'X-Trial, després de guanyar la quarta prova puntuable, disputada a la ciutat francesa d'Estrasburg.

Bou, onze vegades campió mundial, aquest cop va superar a la final el seu compatriota Miquel Gelabert (Sherco). El pilot de Piera va ser el clar dominador de la jornada. A la primera ronda va liderar la taula amb 5 punts, per davant de Jeroni Fajardo i Jaime Busto, ambdós pilots de Gas Gas. Adam Raga (TRS), que va ser finalista en les dos cites anteriors, va finalitzar quart amb 15 punts i Gelabert, sisè amb 17. Bou també va ser el millor de la segona ronda, aquest cop amb set punts de penalització. El pierenc va dominar la sèrie 2 per davant de Raga i del francés Benoit Bincaz (Scorpa). Gelabert va accedir a la final després de guanyar la sèrie 1 de la segona ronda, per davant de Busto i Fajardo. A la final, Bou va acabar primer amb 13 punts, pels 30 de Miquel Gelabert. El pierenc, després d'aquesta nova victòria, lidera amb autoritat el Mundial Indoor, amb 80 punts, i augmenta les diferències a la general del campionat fins als 26 punts. La pròxima cita del Mundial es disputarà el 4 de febrer al Palu Sant Jordi de Barcelona.

Després de finalitzar la quarta prova del Mundial i amb la victòria al sac, Toni Bou feia una valoració de la cita: «Estic molt content, físicament ha sigut un trial molt exigent i, a causa dels problemes als braços, no he entrenat durant tota la setmana per evitar no carregar-los amb excés». Sobre els seus rivals, Bou comentava que «Adam Raga no ha fet errors, raó per la qual m'he classificat per tan sols un punt de diferència. Vull felicitar el Miquel Gelabert per la seva primera final i pel podi».