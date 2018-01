Wozniacki s'imposa a Austràlia i tornarà a ser la número 1

La danesa Caroline Wozniacki, de 27 anys, va conquerir el primer Gran Eslam de la seva carrera després de derrotar la romanesa Simona Halep a la final de l'Obert d'Austràlia en tres sets (7-6, 3-6 i 6-4). Gràcies a aquesta victòria, Wozniacki va prendre a Halep el número 1 de la WTA i es va embutxacar 2,6 milions d'euros. La danesa va perdre el primer lloc del rànquing fa sis anys, després d'haver-lo ocupat durant un total de 67 setmanes.

La fins ara número 1 del món, Halep, es va veure perjudicada per problemes físics a la cama esquerra i, fins i tot, va demanar que li prenguessin la tensió durant el segon set. Wozniacki també va demanar assistència per un problema al genoll esquerre. A més, el joc va ser interromput durant deu minuts per l'aplicació de la regla de calor extrema (per sobre dels 40 graus).

La danesa va començar amb molta força i quan només es portaven nou minuts de joc ja guanyava 3-0. Va aconseguir mantenir la renda fins al 5-2, però llavors es va posar nerviosa i la romanesa va portar el set al tie-break, que es va endur Wozniacki. A la segona màniga, Halep va poder superar els problemes físics i va aconseguir forçar el tercer set (6-3). En aquest hi va haver molts trencaments de servei i igualtat entre les dues jugadores. En el darrer punt, la romanesa va enviar un cop de revés a la xarxa i la danesa va poder celebrar un dels seus títols més importants.