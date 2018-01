La Balconada derrota per la mínima el Manresa C (1-2) en un duel igualat

mireia arso

El Manresa C i la Balconada es van enfrontar aquest cap de setmana en un duel que es va decidir als instants finals. Al quart d'hora de joc, els visitants van obrir la llauna, però el marcador ja no es mouria fins al final. Enmig d'un ambient escalfat, el Manresa C va igualar a falta de quatre minuts del final. Però l'última paraula la diria la Balconada, que es va endur els tres punts gràcies a un gol a l'últim minut. Amb aquest resultat la Balconada segueix tercera i el Manresa C, desè.