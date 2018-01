El Barça guanya el derbi i aprofita la derrota del València per ser segon

El Barça Lassa va escalar ahir fins a la segona posició de la Lliga Endesa després de la seva victòria al derbi davant el Divina Seguros Joventut (91-79). Un resultat que, combinat amb la derrota del València a la pista de l'Obradoiro (96-77), situa els blaugrana com els immediats perseguidors del líder, el Reial Madrid, que continua imparable. Ahir, els blancs van apallissar el Bilbao (95-65).

Al Palau Blaugrana, el bon debut de l'argentí Nico Laprovittola, autor de 20 punts, va ser insuficient per a la Penya, que continua en posicions de descens. Una situació oposada al Barça, que es manté a cinc victòries del líder però ja davant d'un València que va jugar sense bases a Santiago.

Amb Sam Van Rossom, Antoine Diot, Guillem Vives i Sergi García lesionats, la direcció de joc dels valencians va fer aigües. I l'Obradoiro ho va aprofitar per mostrar una de les seves millors armes, el tir exterior: 15 de 22 triples (6 de Corbacho).

Al davant, en canvi, el Reial Madrid va sumar la seva desena victòria consecutiva a la lliga amb una gran actuació coral liderada per Jaycee Carroll, Walter Tavares i Luka Doncic. Els jugadors de Pablo Laso no van donar cap opció al conjunt basc, que a poc a poc va perdent posicions i s'acosta als llocs de descens.

Al darrere del Barça i el València, principals perseguidors del líder, comença a treure el cap el Baskonia, que ahir va sumar un triomf agònic a la pista de l'Estudiantes (85-87). Els col·legials van desaprofitar una renda de fins a 17 punts i van veure com un jugador format al seu planter, l'uruguaià Jason Granger, anotava la cistella de la victòria a dues dècimes del final.

Per la seva banda, tot i no poder ser a la Copa del Rei, l'UCAM Múrcia va allargar la seva bona ratxa, sumant la seva tercera victòria consecutiva en un igualadíssim partit davant l'Iberostar Tenerife (74-72). Els murcians van ser capaços de contenir la reacció final dels canaris per sumar la victòria.

A Sevilla, el Betis es va enfonsar una mica més com a cuer després d'acumular la seva quarta derrota consecutiva, aquest cop davant el Gipuzkoa (88-94). I l'Herbalife Gran Canària es va imposar de manera solvent al Tecnyconta Saragossa (90-70). L'aportació des de la banqueta dels canaris va marcar la diferència davant els aragonesos, antepenúltims.