Un Berga efectiu s'imposa a l'Avià en un derbi disputat

El Berga va imposar-se en un dels derbis del berguedà, davant l'Avià, i va suamr els tres punts, que li serveixen per ampliar la distància amb els equips de la part baixa de la classificació. L'Avià, en canvi, intenta reaccionar en les darreres jornades, però amb la derrota s'enfonsa una mica més.

El conjunt local va ser molt superior en els primers minuts i, gràcies a una jugada d'estratègia, els homes entrenats per Joan Prat van aconseguir avançar-se en el marcador. Tres minuts més tard, Sergi Ruiz va aprofitar una passada interior per definir molt bé l'un contra un davant del porter avianès. Els jugadors visitants no van saber reaccionar i sis minuts més tard van encaixar el tercer gol, en què el local Noguera va definir a la perfecció una falta a la frontal de l'àreaper aconseguir el 3-0.

L'Avià va ser capaç de retallar distàncies gràcies a una falta lateral centrada per Vilalta, en la qual cap davanter va ser capaç de tocar la pilota i el porter local no va poder fer-hi res. Abans d'arribar al descans encara va haver-hi temps per veure més gols. De nou el local Sergi Ruiz va aprofitar una bona passada interior per definir amb un xut creuat davant la sortida del porter visitant. Amb el 4 a 1 es va arribar a la mitja part. A la represa l'Avià va escurçar diferències després d'aprofitar un penal, en el qual Torres no va posar-se nerviós per ajustar el marcador, 4-2.

A vint minuts del final, el local Rafa Zafra va deixar el Berga amb deu jugadors després de rebre la segona targeta groga. L'Avià va pressionar per intentar posar la por al cos dels locals, però Noguera va donar la tranquilitat al minut 77 després de marcar el definitiu 5-2 amb una vaselina perfecta. Els avianesos van abaixar els braços i el Berga va mantenir les distàncies fins al final del partit.