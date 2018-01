El CG Puigcerdà manté les opcions d'accedir al play-off en vèncer el Majadahonda

Només un triomf en el partit de dissabte a la nit contra el SAD Majadahonda permetia al Club Gel Puigcerdà mantenir viva la possibilitat de jugar els play-off per al títol. Els puigcerdanesos no van decebre la seva afició i van derrotar l'equip madrileny per 4 a 1. La serietat exhibida pels cerdans durant els seixanta minuts de joc i l'excel·lent actuació del seu porter, Andrej Bellansky, autor de trenta-una aturades, van ser els fonaments de la victòria catalana. En l'altre partit d'aquesta jornada, el FC Barcelona va imposar-se al segon classificat, el CH Jaca (6 a 3). La classificació de la Lliga Nacional l'encapçala el CHH Txuri-Urdin, amb 30 punts. El CH Jaca és segon, amb 24, seguit del Barça, que acumula un desavantatge de 4 punts. El Mahadahonda ocupa la quarta posició, amb 12 punts, perseguit pel CG Puigcerdà, situat ara només a cinc punts. Pel que fa a l'equip júnior, els cerdans van cedir davant el SAD Majadahonda per un contundent 3 a 13.