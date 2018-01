El Chelsea i el Manchester City no pateixen per passar ronda a la Copa

El Chelsea, rival del Barça d'aquí a poc més de tres setmanes en els vuitens de final de la Lliga de Campions, i el Manchester City, líder incontestable de la lliga anglesa, no van tenir gaire problemes per derrotar els seus rivals, un de la màxima categoria i un de Segona, respectivament, i accedir als vuitens de final de la Copa anglesa. Els londinencs van superar el Newcastle per un rotund 3-0 i els sky blue van tenir-ne prou amb la primera meitat per derrotar un dels equips més destacats de la segona categoria, el Cardiff, per 0-2.

A Stamford Bridge, el protagonista del partit va ser el davanter belga Michy Batshuayi, que va tenir uns minuts inspirats en el tram final de la primera part, en marcar al minut 31 i repetir al 44. A la represa, el defensa més golejador de la Premier League, Marcos Alonso, va anotar el tercer.

A Gal·les, per la seva banda, el Manchester City va deixar enllestida aviat la seva visita al camp del Cardiff. Un altre belga, Kevin de Bruyne, va inaugurar el marcador amb una falta per sota la barrera i l'extrem Raheem Sterling va fer el segon gol abans del descans.