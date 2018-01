«Per competir amb el Breogán ho hem de fer millor que avui»

Era inevitable començar a pensar en Lugo i en la final de Copa d'aquest dissabte després de la botzina final del duel davant el Palència, que també calia analitzar per extreure'n aspectes positius i negatius. «Per competir contra el Breogán ho haurem de fer millor que avui i haurem de fer moltes coses bé. Ells són un equip molt complet i molt sòlid», va explicar el tècnic de l'ICL, Aleix Duran.

I, per competir amb el líder a la lliga i guanyar un títol a la seva pista, caldrà veure la millor versió de molts jugadors manresans, en especial els seus pivots. «Està clar que la parella Jordi Trias-Nacho Martín és important. Però mantenir el nivell de Sakho i no perdre Hamilton són una prioritat», afegia Duran al seu anàlisi.

Ahir no es va veure el millor Nacho Martín, com en els dos partits anteriors. «Ve de 13 mesos sense jguar i a Castelló va tenir dosi d'adrenalina extra. Avui, a més, li han fet bona defensa en les coses que fa bé», va excusar-lo el tècnic, que també va valorar el bon partit de Trias, encara que no es va fixar en el seu rècord de valoració del curs: «No ha valorat tant en altres partits però ha estat millor. Hi ha altres coses que valoro més, i ell també ho valora, com que l'equip jugui bé i guanyi».

I per guanyar ahir al Palència calia mantenir la calma. «Hi havia el 90% de probabilitats d'arribar a un final igualat. I, si passava, ho havíem d'afrontar amb tranquil·litat, com així ha estat», va dir Duran, que va destacar les diferències amb el partit de la setmana anterior davant el Melilla: «Ha estat un final semblant i hem de millorar coses, però n'hem fet bé dues o tres en jugades improtants, i també hem fet unes bones defenses clau. Hem d'agafar les coses bones».



Prado no té cap retret

El tècnic del Palència, Joaquin Prado, va destacar que havia estat un partit «bonic i intens, en el qual el públic ha gaudit» però amb un ICL «millor en els moments clau». De fet, l'entrenador visitant va destacar que els manrsans no havien «sentit pressió en veure's per sota» en el marcador.

Prado va destacar també que els moments finals del partits «són de jugadors» i que la diferència amb el partit del Melilla de la setmana passada era un jugador: «Dani Rodríguez és molt bo, l'altre dia els va destrossar. Assumeix responsabilitat i lideratge. Avui Lundberg ha estat molt bé».

A més, va lloar el bon partit del seu equip en un pavelló com el Congost: «Aquesta és la pista gran de la lliga, a tothom li agrada jugar aquí. Quan jugues contra un equip tan històric i competeixes alguna cosa estàs fent bé.