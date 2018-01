Dani Andreu: «Ens ha costat molt trobar la manera de fer mal al Vic»

? L'entrenador del Manresa, Dani Andreu, va reconèixer al final del partit que «el Vic ens ha sorprès amb el seu sistema; ens esperàvem una cosa i n'ha fet una altra. Ens ha costat trobar la manera de fer mal. Al descans hem intentat corregir alguns aspectes però mai hem pogut jugar amb el ritme necessari per provocar ocasions clares. Ja sabem que a casa ens costa molt i si tenim en compte que el Vic fa millors resultats a fora, o cal ser gaire llest per saber el que podia passar». Respecte al lideratge cada cop més consolidat de la Grama, Dani Andreu va comentar que «tot els surt de cara, però sé per experiència que encara poden tenir una davallada. Encara queden molts punts en joc». Xavi Melero, un dels tècnics del Vic, va apuntar que «el gol anul·lat ve d'un rebuig i per tant hauria de ser vàlid. Però de totes maneres estic molt satisfet dels meus davant un gran rival».