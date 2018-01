Espanya derrota Suècia a la final i assoleix el campionat d'Europa

Una segona part immillorable va permetre a la selecció espanyola conquerir l'Europeu de Croàcia, en derrotar la fèrria Suècia a la final per 29 a 23. La primera meitat va ser dominida pels nòrdics, que van imposar un ritme frenètic i, gràciès a la brillant actuació del porter Appelgren, autor d'onze aturades, van retirar-se als vestidors amb avantatge (12 a 14). El segon període va ser un recital dels jugadors de Jordi Ribera. La selecció només va necessitar quatre minuts per avançar-se (15 a 14). Els nòrdics no van saber com contrarestar el joc coral dels espanyols i a manca de deu minuts ja cedien per sis gols.