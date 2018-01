Federer repeteix a Austràliai es fa vint vegades gran

«L'important és que tingui ganes per continuar guanyant. L'edat no importa, només és una xifra». Amb eufòria es manifestava Roger Federer després d'imposar-se a la final de l'Obert d'Austràlia, repetir el títol aconseguit l'any passat contra Rafa Nadal i aixecar el vintè torneig de Gran Eslam de la seva carrera. Només hi ha tres dones que el superen, Margaret Court (24), Serena Williams (23) i Steffi Graf (22). És complicat saber si les atraparà, però el jugador de Basilea sembla haver fet un pacte amb el diable i, després d'un 2016 ple de lesions, ha reviscut i ara viu una enèsima joventut.

En la final d'ahir va haver de patir per derrotar un Marin Cilic que puja a la tercera posició del rànquing, que seguirà comandant Rafa Nadal, a qui el croat va deixar fora en quarts de final, però amb poca diferència. Federer va aguantar tres sets i mig sense cedir cap cop el servei. Va guanyar el primer per 6-2 i, malgrat perdre la mort sobtada del segon per 7-5, va tornar a imposar-se en el tercer per 6-3. En el quart, es va situar amb un 3-1 favorable, però una reacció impressionant de Cilic va provocar que aquest guanyés la mànega per 6-3. La joventut del balcànic semblava que li donaria el torneig en el cinquè set, però Federer va trencar el servei al joc inicial i va vèncer per 6-1.