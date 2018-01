El Gimnàstic es veu superat per un Girona molt superior

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar una dolorosa golejada en la seva complicada sortida al camp del fort Girona.

L'equip entrenat per Ferran Costa no va ser capaç de trobar la seva idea de partit i no va tenir cap opció enfront d'un conjunt local molt efectiu en atac i molt superior en totes les facetes del joc. Ambdós equips van començar molt igualats en els primers minuts. Al minut 15 de partit els locals van aconseguir desfer l'empat en el marcador i agafar avantatge. A partir del gol els bagencs van entrar en una fase molt dolenta del joc i van ser incapaços de reaccionar. Els jugadors gironins van començar a dominar i van ser molt superiors. En una acció desafortunada els escapulats van encaixar el segon gol.

Amb aquest resultat de 2-0 es va arribar a la mitja part. A la represa els visitants van entrar amb bona dinàmica i amb molta personalitat. En una acció aïllada al minut 54 el Girona va matar el partit amb el tercer gol. Aquest gol va fer abaixar la moral als escapulats que ja no van saber com reaccionar. El Girona va continuar dominant a pler davant d'un Gimnàstic que no va tenir cap opció. A la meitat de la represa, els locals van marcar el 4-0 i ja en els darrers instants del partit el Girona va ser capaç d'arrodonir el marcador amb el definitiu 5-0.

Amb aquesta derrota els juvenils del Gimnàstic continuen a la zona de descens a un punt de la permanència. La setmana vinent els homes de Ferran Costa rebran la visita del complicat Espanyol.