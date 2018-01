El Gironella agafa aire davant del Folgueroles des del punt de penal

El Gironella va trencar una mala dinàmica de sis partits consecutius sense conèixer la victòria, amb un important triomf davant d'un fort Folgueroles, gràcies a un solitari gol de penal. Els homes entrenats per Ponti en van tenir prou amb un gol de penal a mitjan de la segona meitat, obra de Dalmau, per sumar els tres punts i agafar aire en la luita per la permanència.

Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat però els jugadors del conjunt local, gràcies a una sòlida defensa, va poder imposar-se davant d'un Folgueroles que va buscar amb insistència el gol de l'empat fins al final.