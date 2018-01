L'Atlètic triga per superar Las Palmas i el Sevilla cedeix un empat al final

L'Atlètic de Madrid va haver d'esperar a la segona part per superar un dels equips de la zona baixa de la classificació, un Las Palmas que ja no és tan vulnerable com setmanes enrere però que es troba lluny de plantar cara als equips grans.

Els matalassers van avançar-se a l'inici de la segona part i de la manera menys esperada, donat el seu domini. Griezmann rep una pilota llarga de Juanfran, encara el porter Chichizola, el supera i anota el primer gol. Tot seguit va arribar el segon. Va ser en una acció individual de Fernando Torres, que va ser capaç de girar-se i encarar la defensa canària abans d'etzibar un fort xut que va entrar per l'escaire de la porteria.

Amb el partit ja tancat, l'Atlètic de Madrid va poder anotar el tercer en una acció de Thomas, la qual cosa li serveix per augmentar la diferència respecte del València, tercer classificat de la lliga, el qual rebrà la setmana que ve al Wanda Metropolitano.

Per la seva part, el Sevilla va cedir un inesperat empat a un gol al Sánchez Pizjuán davant el Getafe. Els andalusos van afrontar el partit amb l'equip teòricament titular i van fer-se amb la iniciativa ofensiva, però van topar amb la solidesa defensiva del rival. L'empat a zero que reflectia l'electrònic al descans va mantenir-se durant els primers vint-i-cinc minuts de la represa, tot i les ocasions generades pels locals. Llavors, el colombià Muriel va materialitzar una excel·lent jugada trenada per Nolito i Pablo Sarabia. Després de marcar, els andalusos van cedir la possessió als madrilenys i aquests van poder igualar, ja al temps de descompte. Sergio Rico no va blocar una pilota en topar amb Cala i Ángel va segellar l'empat.