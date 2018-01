L'Espanyol torna a perdre en un partit de desgràcies

L'Espanyol va caure derrotat al camp d'un Leganés que estava de festa després d'haver fet fora el Reial Madrid de la Copa en un duel marcat per la desgràcia d'un jugador. El central Mario Hermoso es va marcar dos gols en pròpia porteria en moments destacats de l'enfrontament i, malgrat que dos minuts abans del final va aconseguir anotar a la porteria on tocava, ja era massa tard per capgirar un resultat contrari.

Quique Sánchez Flores va jugar amb trivot al centre del camp però també amb el trident a davant, amb la presència de Sergio García, però les coses es van torçar aviat. Una acció ràpida del Leganés va acabar amb la pilota a la banda dreta, la va recollir Zaldua i el seu xut, fort i ras, va ser desviat per Hermoso en pròpia porteria.

Els primers 45 minuts van ser igualats. El Leganés, amb força canvis a l'equip titular davant de la proximitat del duel de Copa amb el Sevilla, va donar la pilota al seu rival i l'Espanyol, malgrat dominar, només va tenir una oportunitat, precisament a botes d'Hermoso, però el central Bustinza va rebutjar la pilota damunt mateix de la línia de gol.



Marcar o no marcar

La segona meitat no hauria pogut començar millor. Marc Navarro va entrar per la banda dreta, es va fer una autopassada davant de Zaldua i va xutar fort. Cuéllar, mal col·locat, va veure com la pilota entrava enganxada al travesser. El partit tornava a estar equilibrat i qui marqués primer tindria moltes oportunitats d'endur-se la victòria. Va ser el Leganés. Vint minuts després de l'empat, Raúl García va centrar amb l'exterior de la cama esquerra i Guerrero va rematar de cap col·locat i lluny de l'abast de Diego López. Marc Navarro hauria pogut tornar a empatar amb una gran acció, però el seu xut va anar al pal. Tot seguit, la desgràcia va tornar a aliar-se amb Hermoso, que va desviar cap a pròpia porteria una centrada innòcua d'Amrabat. El mateix central madrileny va donar opcions al seu equip en marcar, de rebot, el 3-2, però l'Espanyol ja no va tenir temps de fer res més.